〈「若者の欲望と時間を静かに吸い込んでいった」…黒川紀章が設計した高田馬場駅前の巨大な複合型ビル「ビッグボックス」の“意外な歴史”〉から続く東京ドーム7個分の広さに、欲望と現金が渦巻く日本一の歓楽街、歌舞伎町。この街では夜な夜な、ある“狩り”が行われている。【写真】この記事の写真を見る（2枚）「梅酒を1杯飲んだだけで15万円請求された」「軽く女性に触れたら24万円と言われた」そんな被害は、もはや珍し