大分県勢初の全国制覇を果たした柳ヶ浦高校女子サッカー部に13日、県民表彰が贈られました。 【写真を見る】柳ヶ浦高校女子サッカー部に大分県民表彰前キャプテン田淵選手「2連覇という目標を後輩に託します」 柳ヶ浦高校女子サッカー部は、冬の選手権に県代表として6大会連続10回目の出場。中津市出身・村上選手のゴールで過去優勝3回の神村学園（鹿児島）を1ー0で下し、県勢初の優勝を果たし