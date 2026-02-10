フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世の妻でモデルの由布菜月さんが9日、自身のインスタグラム(@yufudayo)で4度目の結婚記念日を迎えたことを報告した。由布さんは「4th wedding anniversary 去年一緒にいるときに少し早めにお祝いした なかなか当日一緒に過ごせることないけど、いつも味方でいてくれてありがとうー!!5年目もよろしくねー!」と投稿。結婚記念日を祝うケーキの写真とともに「写真がなかったので4.5年