八郎潟町の畠山菊夫町長が先週、公務中に体調不良を訴え病院に運ばれました。脳出血と診断され、意識不明の状態だということです。畠山町長は71歳、おととし9月の町長選挙で5回目の当選を果たしています。八郎潟町によりますと、今月6日に井川町にある湖東地区の消防本部での会議中に体調不良を訴え、その場から救急車で秋田市内の病院に運ばれました。その日のうちに緊急手術が行われましたが、脳出血と診断され、意識不明の状態