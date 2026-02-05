大分県内すべての私立高校で5日、一般入試が行われ、受験生が緊張した表情で試験に臨みました。 【写真を見る】私立高校15校で一般入試大分東明は2934人が志願平均倍率「6.67倍」 県内の私立高校一般入試は全日制、通信制の15校すべてで実施されます。このうち、大分市の大分東明高校では、普通科や商業科など4学科9コースの定員440人に対し、2934人が志願しました。全学科の平均倍率は6.67倍で、去年とほぼ同水準とな