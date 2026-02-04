特別リーグ開幕を前に2月4日、徳島ヴォルティスのゲルト・エンゲルス監督らが県庁を訪れ「勝負にこだわって戦っていく」と意気込みを述べました。県庁を訪れたのは、徳島ヴォルティスの岸田一宏社長と、ゲルト・エンゲルス監督、それに山田奈央キャプテンの3人です。Jリーグが2026年8月から「秋春制」へ移行するのに伴い、徳島ヴォルティスは6月までの間、特別リーグに参戦します。開幕を前に、新たに指揮を執る