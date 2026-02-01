伊藤園の「お〜いお茶」は、世界No.1の緑茶飲料ブランドを掲げている。なぜ消費者に選ばれるのか。会社自身も自覚していなかった理由が、データ分析の結果わかったという。マーケティング支援を手掛けるサイカの平尾喜昭社長と、伊藤園マーケティング本部長の志田光正さんの対談をお届けする――。※本稿は、平尾喜昭『狙って売上を伸ばすデータ分析の思考法』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。写真