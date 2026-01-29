勝利の瞬間に映し出された表情が、あまりにも衝撃的だった。端正なビジュアルで知られる“最恐”女子レスラーの発狂シーンにファンが騒然としている。【画像】「怖すぎる」美女レスラーの鬼気迫る“表情”日本時間1月25日に開催された「Saturday Night Main Event」で、WWE女子タッグ王者組のイヨ・スカイ＆リア・リプリーが、ジャッジメント・デイ（リヴ・モーガン＆ロクサーヌ・ペレス）と激突した。試合終盤、混乱を極め