水戸市のアパートでネイリストの小松本遥さん（31）が殺害された事件。茨城県警は1月21日、小松本さんの元交際相手で県内在住の会社員・大内拓実容疑者（28）を逮捕したと発表した。【写真を見る】「高校でグレたのか...」「家に車やバイク仲間が来ていた」中学生時代の大内拓実容疑者（28）の卒業アルバム、凛々しい剣道着姿も県警は事件後、90名体制の大規模な捜査本部を設置。小松本さんのスマートフォンを解析するなど、彼