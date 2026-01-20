トッテナムは今冬アトレティコ・マドリードからコナー・ギャラガーを獲得したが、さらなる中盤の補強に熱心だという。ロドリゴ・ベンタンクールが長期離脱しただけではなく、ジョアン・パリーニャも新たにコンディション不良に悩まされているトッテナム。ジェイムズ・マディソンやデヤン・クルゼフスキもまだ復帰できていないため、中盤の補強が急務となっている。そんななか、長年リヴァプールの番記者を務めるポール・ジョイス氏