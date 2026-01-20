日本一有名な占い師・細木数子の人生を映像化した、Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」の配信日が4月27日に決定。本作初映像のティザー予告とティザーアートが公開された。 独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした細木数子。 レギュラー番組を抱え、著書は「世界で最も売れた占い本」としてギネス世界記録