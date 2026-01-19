ラッパーの呂布カルマが18日、X（旧ツイッター）を更新。少年らの「暴力動画」がSNS上に拡散している件について、私見をつづった。最近、各地の中高生や少年らによる残忍な「暴行動画」がSNS上の告発系アカウントなどに投稿されて拡散し、X上などで怒りの声などが高まる事態が次々起きている。熊本県の加害者とされる中学生（15）は傷害容疑で逮捕されるなどした。また17日ごろから拡散している同種の動画では、中学生とみられる加