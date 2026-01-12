◆ＨＢＣ杯（１２日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝ヒルサイズ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）海外組不在で行われた。女子は、岩佐明香（２９）＝大林組＝が１回目１０９・５メートル、２回目１３１・５メートルの１７１・１点で初優勝を飾った。男子は、山元豪（３０）＝ダイチ＝が１回目１３３メートル、２回目１３７メートルの２３８点で３大会ぶり２度目の頂点に立った。岩佐が大逆転で女子組を制した。１回目は１位