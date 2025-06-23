ÂÑµ×À­¤È¸ò´¹À­――»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³ ´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¤¬2025Ç¯¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¡£¸¦µæ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î°ìÉô¤Ç¤ÏËÜ¼Ò¼Ò²°¤ä¼«¼Ò¹©¾ì¤Ç¼ÂÁõ¤·¤¿¤ê¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬¿Ê¤à¡£¤µ¤é¤Ë¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¼Â¾Ú¼Â¸³¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£6·î¤Ë¤ÏÂçÎÓÁÈ¤È¥¢¥¤¥·¥ó¤Ë¤è¤ë²°¾åÀßÃÖ¼Â¸³¤È¡¢ÀÑ¿å²½³Ø¤Ë¤è¤ë¿À¸Í¶õ¹Á¤Ç¤Î¼Â¸³¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£ ÂçÎÓÁÈ¤È¥¢¥¤¥·¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÅìµþÅÔÀ¶À¥