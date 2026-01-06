Photo: ギズモード・ジャパン編集部 近年は調理を科学化する分子ガストロノミーなどの影響もあって、さまざまな調理技法に新たなテックが導入されつつあります。現在、ラスベガスで開催中のCES 2026で見かけたこの包丁もそんなアイテムです。柔らか食材もスパッと切れるSeattle Ultrasonicsが開発した「C-200」は、超音波振動する刃で食材をカットする包丁。超音波ナイフ自体はさまざまな分