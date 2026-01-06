高市総理大臣は伊勢神宮参拝のため5日、三重県を訪れ、年頭の記者会見で、リニア中央新幹線の一日も早い全線開業に向けて関係する自治体やJR東海と連携して取り組んでいく考えを示しました。高市総理は5日正午過ぎに近鉄宇治山田駅に到着。総理大臣の伊勢神宮参拝は新年の恒例行事で、高市総理の参拝は去年10月に就任後、初めてです。高市総理は、三重県の一見知事や閣僚らと共に外宮、内宮の順に参拝し、参道に集まった参拝者から