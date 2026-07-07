リニア中央新幹線静岡工区の着工について、静岡･鈴木知事は7日、着工の容認を表明しました。リニアを巡る静岡県の対応は大きな節目を迎えました。鈴木知事は、7日、静岡県議会6月定例会の本会議閉会後の全員協議会の中で、リニア中央新幹線静岡工区の着工を容認することを表明しました。着工の判断に関して鈴木知事は、これまで、JR東海から県民への説明や、法令上の事務手続きの状況で判断すると話し、先週JR東海の丹羽社長と会談