近年はChatGPTなどのチャットAIを日常的に使う人が増えており、ちょっとした調べ物や仕事の補助だけでなく、友人や相談相手としてChatGPTを頼りにする人もいます。そんな中、アメリカのケネソー州立大学で情報システム学科助教を務めるアーロン・フレンチ氏が、「ChatGPTを使うとバカになるのか？」という疑問について解説しました。Is ChatGPT making us stupid?https://theconversation.com/is-chatgpt-making-us-stupid-2553702