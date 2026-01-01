【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ政権は、ベネズエラ近海の麻薬密輸船への攻撃の一環として、同国領内にある港湾施設の攻撃に踏み切った。米中央情報局（ＣＩＡ）が実行したとされる極秘の地上攻撃をトランプ大統領が自ら公表したこともあり、政権の対応は波紋を広げている。複数の米メディアによると、ＣＩＡは１２月、ベネズエラのギャング組織「トレン・デ・アラグア」が麻薬を船に積み替える際に利用する沿岸のふ頭