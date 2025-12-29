今季限りで中日を退団する駿太（本名・後藤駿太）外野手（３２）が２９日までに自身のインスタグラムで現役を引退すると発表した。「現役を引退する決断をしました。１５年間。うまくいかない時間の方がはるかに多かったけれど、それでも胸を張って言えます。この野球人生に、後悔はありません」と報告。「これからは、夢を追う側から夢を支える側へ。野球は僕の人生そのもの。だからこれからも野球と共に生きていきます」とつづ