正直に言うと、私は金融犯罪の記事を書くたびに、どこか人ごとでした。映画で見るような、スーツ姿の男たちが札束を数えている世界。あるいは、ニュースで流れる「振り込め詐欺で○○万円被害」のテロップ。気の毒だとは思いますが、でも自分は大丈夫だろう、と。この「自分は大丈夫」が、実は一番危ないのです。【要注意】「えっ…」これが空き巣犯に“狙われやすい家”の特徴です！（画像6枚）今回は、金融犯罪対策の専門