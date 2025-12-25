日本インフォメーションは12月24日、リカバリーウェアに関する調査の結果を発表した。同調査は、2025年10月21日〜22日の間、全国20〜69歳の男女1,154人を対象に、インターネットで実施したもの。リカバリーウェア認知度リカバリーウェアの認知度を調べたところ、6割以上がリカバリーウェアを認知していることがわかった。特に男性30代では、認知77.6％、内容認知については53.3％と半数を超えており、他の性年代よりも突出していた