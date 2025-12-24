プロレス・スターダム」（２４日、後楽園ホール）苦労人が悲願を成就させた。水森由菜がハイスピード王者・星来芽依のＶ１０防衛を阻止。１４分１秒、熊本の不沈艦（ラリアット）からのスーパーガールで３カウントを奪取した。星来に３度目の挑戦で、ついに壁を破った。相手の必殺技チェックメイトを返し、再度狙われるもショートレンジのラリアット（熊本の不沈艦）２連発からのダイブ式丸め込み（スーパーガール）で決着