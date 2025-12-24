明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★☆今日は何事もテキパキとこなす事ができる日。進まなかった事がすんなりと片付けられそうです。部屋の掃除をすると運気も上昇します。B型の運勢……★★★★★今日は健康運が抜群です。体調がよく、肌の調子も最高。食事に出かけると、おいしいものに出会える予感。友人や家族にも教えてあげて。O型の運勢