フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１９日、フィンランドで今年の「ミス・フィンランド」に選ばれた女性がアジア人に対する人種差別とされる「つり目」ポーズを取った写真を自らのＳＮＳに投稿した問題を報じた。番組では、投稿はＳＮＳで拡散され批判が殺到し、女性が謝罪したことを報じた。ただ、騒動はこれで収まらず、問題を受け、ミスコン主催者が女性への優勝を撤回。連立政権の一角