お笑いタレント・なかやまきんに君が代表を務めるマネジメント会社から現金８００万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた元マネジャー・飯尾雄一被告の初公判が１６日、東京地裁（宮田祥次裁判官）で開かれ、認否を留保した。上下グレーのスエット姿で登場した飯尾被告は職業について「会社員でした。現在は多分、無職だと思います」とした。裁判官から「何か言いたいことは」と問われると、「特にありません。大丈夫です