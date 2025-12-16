ハンバーグ&ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」の計167店舗では、12月18日から『ロブスターグリルフェア』を開催する。『ロブスターグリルフェア』では、フランス産ロブスターを使用した濃厚なグラタンを提供する。単品販売(税込1,639円)のほか、ビッグボーイの看板商品と盛り合わせた「ロブスター&大俵ハンバーグ」(税込2,409円〜)など、多彩なメニューを取りそろえる。ビッグボーイ・ヴィ