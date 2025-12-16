故・全斗煥（チョン・ドゥファン）元大統領の孫であるチョン・ウウォン氏が、AIを活用して制作したウェブトゥーンで家族史を暴露した。チョン・ウウォン氏は今月4日、インスタグラムに「正気を失ったようだ」という短い文章とともに、最初のウェブトゥーンを投稿した。ウェブトゥーンの中で、全氏は自分自身を幼い子羊のキャラクター「モングリ」に例えて描いた。チョン・ウウォン氏は実母であるチェ・ジョンエ氏もおとなしい羊と