佐賀関の大規模災害で被災した人の仮住まいとなる市営住宅への引っ越しが12日からできるようになりました。 【写真を見る】被災者が市営住宅へ入居可能に食器支援・見舞金も支給大分市が恒久的な復興住宅整備を検討佐賀関大規模火災 大分市は被災者の仮住まいとして市営住宅を39戸準備し、このうち27世帯の入居が11日決まりました。これを受けて12日から入居する人に対し、市営住宅の鍵の受け渡しが始まり、引っ越しができ