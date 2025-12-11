【ワシントン共同】トランプ米政権は10日、100万ドル（約1億5500万円）で米国の永住権を取得できる新たなビザ（査証）「トランプ・ゴールドカード」の申請受け付けを専用ホームページで始めた。企業・団体が申請者のために支払う場合は200万ドル。外国の富裕層や高度人材を優遇して受け入れると同時に、政府の歳入増を狙う。トランプ大統領はホワイトハウスでの会合で「素晴らしい外国人学生を採用しやすくなり、企業に必要と