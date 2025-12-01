止まらない物価高の中、家計の味方として重宝される“コスパ最強”食材の「もやし」。スーパーで販売されているもやしには、「ひげ根」と呼ばれる細い根がついていることが多いですが、皆さんはもやしを調理するとき、このひげ根を取りますか？ それとも取らずにそのまま使いますか？【画像】「えっ……！」→これが《もやしのひげ根》を取った方がいい料理です！ネット上などでは「食感が苦手だから取る」「見た目が悪いから