レッグスが展開する「エニマイくじ」から、人気作品『ちいかわ』の新作くじが登場！2025年12月中旬より、今回のテーマである「雪だるま」に変身したちいかわたちのアイテムが展開されます。 エニマイくじ「ちいかわ ゆきだるまになっちゃった！」 発売日：2025年12月12日(金)より順次発売予定価格：1回 950.40円(税込)販売場所：全国のセブン-イレブン、イトーヨーカドー※店舗により発売時期が異なる場合や、取り