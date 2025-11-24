星野リゾートは、グループ会社を12月1日付けで再編する。草津高原リゾート開発が浅間温泉ホテルマネジメントを吸収合併する。星野リゾートと星野リゾート・マネジメントは会社分割により、草津高原リゾート開発に一部事業を承継する。草津高原リゾート開発は再編後、社名をHRKに変更する。浅間温泉ホテルマネジメントは界 アルプス、星野リゾートは界 鬼怒川、星野リゾート・マネジメントは界 松本、界 玉造、界 伊東、界 箱根、界