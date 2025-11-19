ザ・ローリング・ストーンズが1976年にリリースした『Black and Blue』の拡張版がリリースされた。ジェフ・ベックやハーヴェイ・マンデルとのオーディション・ジャム、レア音源やライブ録音／映像を収めたリイシューは、バンドにとって重要な転換点を360度から捉える内容となっている。1975年、ローリング・ストーンズがジェフ・ベックと録音した「Blues Jam」──今回のスーパー・デラックス版『Black and Blue』に収録されたボー