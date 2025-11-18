強い寒気の南下で18日の大分県内は一気に冬の寒さとなり、標高の高い所では19日にかけて雪が積もるおそれがあります。 【写真を見る】強い寒気で一気に冬の寒さに標高の高い所では積雪のおそれ路面の凍結に備えて大分 日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となっていて、九州にもこの時期としては強い寒気が流れ込んでいます。 このため、大分県内も一気に冬の寒さとなっていて、由布市の金鱗湖では多くの観光客が訪れ、色