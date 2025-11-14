11月14日は「世界糖尿病デー」です。世界に拡大する糖尿病の脅威に対応するために1991年にIDF（国際糖尿病連合）とWHO（世界保健機関）が制定し、2006年に国連によって正式に承認されました。【要注意】「えっ…！」これが「血糖値」が上がりやすい食べ物＆飲み物です（画像10枚）糖尿病とは血液中のブドウ糖という糖（血糖）が多くなる病気のことで、発症する人が増加傾向にあるとされています。血糖値が高い場合や糖尿病の場