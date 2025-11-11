NY原油先物12月限（WTI）（終値） 1バレル＝60.13（+0.38+0.64%） ニューヨーク原油の当限は続伸。米政府機関の閉鎖解除に向けた動きが強まっていることが相場を押し上げた。米上院は米政府機関の再開に向けたつなぎ予算法案を前進させるための動議を可決し、上院での採決や法案通過が視野に入った。ただ、供給過剰懸念は引き続き上値を抑えた。今週は国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が１２日に世界エネル