“こじるり” ことタレントの小島瑠璃子が、11月6日、バラエティ復帰への思いを吐露。仕事を熱烈オファーしたことが話題となっている。「小島さんはこの日、中国大使館でおこなわれた日中合作映画『名無しの子』の完成披露試写会に出席。10月12日、Instagramで約2年半ぶりの活動再開を発表していた彼女にとって、復帰後初の公の場となりました」（芸能記者）小島は、2023年2月に大手事務所を退社。翌3月に経営者の北村功太氏と結