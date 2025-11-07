NY株式6日（NY時間16:20）（日本時間06:20） ダウ平均46912.30（-398.70-0.84%） S＆P5006720.36（-75.93-1.12%） ナスダック23053.99（-445.81-1.90%） CME日経平均先物50335（大証終比：-525-1.05%） きょうのＮＹ株式市場、再び下げが強まり、ダウ平均は反落。一時５００ドル超下げ幅を拡大。前日は一服していたが、週初のネガティブな雰囲気が再燃し、ＡＩ関連株中心に売りが広がった