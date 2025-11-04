ゴンチャ ジャパン（東京都港区）が、福袋「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026（ゴンチャ オリジナル ハピネス バッグ 2026）」のオンライン販売を11月18日正午から実施します。【画像】「全部かわいい！」これがゴンチャ福袋の“中身”です！お得なチケットが「10枚」入り同商品は、「フルーツとお茶」をテーマに、“カラフルで華やかなティータイム”を楽しめるアイテムがラインアップされた福袋です。セット内容は