タレントの鈴木奈々が受験を報告した。３日までにインスタグラムで「キャリアコンサルタント国家試験を受けてきました！久しぶりの試験にドキドキしました！無事に終わって一安心です」と書き始めると、テキストを持った写真をアップ。「温かい鍋を食べてゆっくり休みたいと思います」とつづると、「＃大人になって学ぶって楽しい」などのハッシュタグをつけた。この投稿には「お疲れ様！試験って難しいんかな」「かっこい