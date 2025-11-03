お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、嶋佐和也が２日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ニューヨークＯｆｆｉｃｉａｌＣｈａｎｎｅｌ」を更新した。屋敷は、コンビで宮崎県に出張していたことを振り返り「マジ、おもろかった！めっちゃ飯、食うたし、平和だし。どんどん好きになるわ、俺。宮崎を。行くたびに。人もいいし」と述懐した。つづけて「（宮崎は）やっぱり人が温かくてさ。優しくてさ。いいなって思うけ