ブリーダーズカップBCクラシックで優勝したフォーエバーヤング（先頭）【写真：AP/アフロ】THE ANSWER

日本競馬史に残る偉業 フォーエバーヤングの米G1Vに感動の嵐

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 1日、米競馬の祭典・ブリーダーズカップが米カリフォルニア州で実施された
  • メインのBCクラシックに臨んだフォーエバーヤングが優勝し、世界最強馬に
  • ファンからは「日本競馬史最大の偉業だ」などと感動の声が上がっている
