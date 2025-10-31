1950年代にフランスのジャーナリストであったガブリエル・アノが創設したバロンドール。今もなお「サッカー界でもっとも栄誉ある個人賞」としての権威を持っているタイトルだ。ただ、投票によって決められるため、しばしば小さな不公平をもたらすこともあり、最高の選手が見落とされるケースも。今回は『Sportsmole』から「バロンドールを獲得するはずだったが、獲得できなかった5名の選手」をご紹介する。1956年：アルフレド・デ