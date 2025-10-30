生活支援策として全世帯対象で「おこめ券」の配布が始まった東京・台東区。1世帯当たり4400円分、子育て世帯には8800円分、すでに届いた家庭もあるようです。【画像を見る】“おこめ券”で買えるのはコメだけじゃない？いくつかの店舗で「店内の商品全てと引き換え可能」台東区は全世帯に4400円分の「おこめ券」配布井上貴博キャスター:農林水産大臣が小泉大臣から鈴木大臣に変わってコメ政策が大きく変わっていきそうです。自治体