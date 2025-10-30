目先の試合も大事だが、こちらも重要事項だ。【家庭の事情】ソフトB4位 宇野真仁朗 名門・桐蔭学園で元阪神関川と副主将を務めた父、早実近くに2人で暮らして支えた母阪神との日本シリーズ直前に行われたドラフト会議で米スタンフォード大の佐々木麟太郎（20）を1位指名したソフトバンク。27日には佐々木の所属事務所が会見を行い、来年は大学でプレーしつつ、2026年7月の全米ドラフト後に進路決定することを明らかにした。