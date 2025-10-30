リーグ・アン第10節が29日に行われ、ナントとモナコが対戦した。ここまで9試合を消化したリーグ戦で5勝2分2敗を記録し、勝ち点「17」の6位につけるモナコ。今月10日付けでアドルフ・ヒュッター前監督との契約を解除した同クラブは、前節にセバスチャン・ポコニョーリ監督の下で新体制初白星を収めた。連勝を目指す一戦に、日本代表MF南野拓実は2シャドーの一角として先発出場している。試合は立ち上がりの6分にモナコがスコ