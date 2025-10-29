2022年からポルトガルのスポルティングCPでプレーしてきた日本代表MF守田英正。1906年創設のスポルティングは、国内3強クラブのひとつであり、クリスティアーノ・ロナウドがプロデビューしたクラブでもある。守田はそのスポルティングでリーグ2連覇に貢献するなど、確かな活躍を続けてきた。そうしたなか、ポルトガル紙『A Bola』は、「ベルナルド・シウヴァや守田、フリーエージェントになる『豪華な世代』」という話題を伝えてい