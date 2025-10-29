関根大輝とともにフランス2部のスタッド・ランスでプレーする中村敬斗。25歳の日本代表FWは、昨シーズンのフランス1部リーグで11ゴールの活躍を見せた。この夏には2部に降格したランスからの移籍を志願したものの、チームはそれを認めず。中村は一時練習にも参加しない状態が続いたが、その後、チームに復帰すると、2部リーグで格の違いを見せつけるようなパフォーマンスを見せている。28日の第12節ブローニュ戦では2ゴールをマー