２８日に放送されたテレビ朝日系「プラチナファミリー」では、大ヒットアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の劇中曲をほぼ作曲した音楽プロデューサーがパリの邸宅を公開。高嶋ちさ子もその大きさに驚きの声を上げた。この日はパリのロケが行われ、高嶋が豪邸を訪問。巨大な鉄扉がある石造りのマンションで、中から出て来たのは作曲家で音楽プロデューサーの鷺巣詩郎氏。松本伊代の「センチメンタル・ジャーニー」や、小泉今日子